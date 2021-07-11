Зампредседателя Госдумы отметил важность «Северного потока - 2» для Европы
11 июля 2021, 22:58
Зампредседатель Госдумы высказался о ситуации с “Северным потоком - 2”. Он назвал данный газопровод очень важным для европейских стран.
По словам чиновника, Европа будет тратить на газ по “Северному потоку - 2” гораздо меньше денег, нежели на “голубое топливо”, поступающее по украинской трубе. Он подчеркнул, что тем более дешевле газ обойдется для Европы, нежели СПГ из США, сообщает RT.
“Дешевле будет тепло в домах, дешевле будет газ на кухне и, что ещё важнее, дешевле будет европейская продукция”, - сказал зампредседатель Госдумы.
Ранее сообщалось, что руководитель Nord Stream 2 AG Варниг заявил о завершении строительства «Северного потока - 2» к концу августа. По его словам, сейчас СП-2 построен на 98%.
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