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Руководитель Nord Stream 2 AG Варниг заявил о завершении строительства «Северного потока - 2» к концу августа

, 19:13 Источник: РИА Новости

Руководитель Nord Stream 2 AG Варниг заявил о завершении строительства «Северного потока - 2» к концу августа
Nord Stream AG/Global Look Press

На сегодняшний день “Северный поток - 2” построен на 98%. Такое заявление в интервью газете Handelsblatt сделал Маттиас Варниг, являющийся руководителем компании-оператора данного газопровода Nord Stream 2 AG.

По его словам, укладочные работы должны быть завершены в конце третьего летнего месяца текущего года. Варниг отметил, что компания принимает во внимание, что американская сторона все еще может ввести дополнительные санкции с высокой долей вероятности.

Подчеркивается, что ранее Германия внесла ряд предложений касательно судьбы “Северного потока - 2”. При этом американские власти восприняли их “конструктивно”. Однако в курсе подробностей прошедших переговоров только “узкий круг чиновников”.

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