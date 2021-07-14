Путин заявил, что Россия выполнит обязательства по транзиту газа через Украину

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14 июля 2021, 07:45

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что строительство трубопровода «Северный поток-2» необходимо обсуждать в «нормандском формате», поскольку проект угрожает безопасности страны.

«Россия, "Газпром" - мы подписали контракт на 5 лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. "Нормандский формат", другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины»,- пояснил президент в эфире телеканала «Россия 24».

Путин отметил, что «нормандский формат» не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток» и «Северный поток-2». «Несмотря на некоторые сложности», Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках контракта по транзиту газа и намерена их полностью выполнять, добавил глава государства.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что новый долгосрочный контракт на транзит российского газа может стать компенсацией за строительство трубопровода «Северный поток-2».

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