Зеленский заявил, что вопрос строительства «СП–2» следует обсуждать в «нормандском» формате

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос строительства "Северного потока – 2" необходимо обсуждать в "нормандском" формате, поскольку газопровод несет угрозу безопасности страны.
Владимир Зеленский в рамках совместного брифинга с Ангелой Меркель в понедельник, 12 июля, заявил канцлеру ФРГ, что Киев хочет иметь гарантии от Германии, Франции и Евросоюза в целом в вопросе "Северного потока – 2".
По словам украинского лидера, существует риск того, что страна будет "отключена от газа", причем, как отметил Зеленский, рискует вся территория Украины, в частности, "временно оккупированная".
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