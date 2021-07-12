Зеленский заявил, что вопрос строительства «СП–2» следует обсуждать в «нормандском» формате

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12 июля 2021, 21:09 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос строительства "Северного потока – 2" необходимо обсуждать в "нормандском" формате, поскольку газопровод несет угрозу безопасности страны.

Владимир Зеленский в рамках совместного брифинга с Ангелой Меркель в понедельник, 12 июля, заявил канцлеру ФРГ, что Киев хочет иметь гарантии от Германии, Франции и Евросоюза в целом в вопросе "Северного потока – 2".

По словам украинского лидера, существует риск того, что страна будет "отключена от газа", причем, как отметил Зеленский, рискует вся территория Украины, в частности, "временно оккупированная".

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