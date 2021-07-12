Зеленский намерен добиваться остановки строительства «Северного потока – 2»

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12 июля 2021, 18:00 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель намерен поднять вопрос остановки строительства "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

В настоящий момент Владимир Зеленский находится с визитом в Берлине, где позже состоится его встреча с Ангелой Меркель.

Сергей Никифоров заявил, что президент Украины едет на переговоры с канцлером ФРГ подготовленным. По словам пресс-секретаря украинского лидера, Зеленский не устает говорить о вреде "Северного потока – 2" для страны, а также о том, что многие страны попадут в зависимость от газа, который начал расти в цене уже сейчас.

Глава Украины, как отметил Никифоров, намерен пытаться остановить строительство трубопровода до того момента, пока по нему не пойдет газ, и даже после этого.

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