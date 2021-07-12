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В Минэкономики Германии заявили, что вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» почти готова

, 16:13 Источник: ТАСС

В Минэкономики Германии заявили, что вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» почти готова
трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

В Минэкономики ФРГ в понедельник, 12 июля, заявили, что вторая нитка газопровода "Северный поток - 2" к настоящему моменту почти готова.

В сообщении Минэкономики ФРГ уточнили, что сейчас проводится процесс "технической приемки". Подчеркивается, что строительство первой нитки "Северного потока – 2" полностью завершено, вторая нитка почти построена.

Ранее сегодня руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительные работы в рамках проекта, вероятнее всего, будут завершены к концу августа текущего года.

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