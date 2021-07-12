Глава компании Nord Stream 2 AG: строительные работы по «СП – 2» планируется завершить к концу августа

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12 июля 2021, 08:22 Источник: Handelsblatt

строительство "СП-2" , фото: Jens Büttner/globallookpress.com

Руководитель компании - оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что строительные работы в рамках проекта будут, скорее всего, завершены к концу августа.

Варниг отметил, что уже строительство трубопровода «Северный поток-2» завершено на 98%. По его словам, еще три месяца потребуется на получение различных сертификатов и на проведение тестов. Он добавил, что цель компании - уже в этом году принять трубопровод в эксплуатацию.

«Транзит через Украину и после 2024 года будет частью транспортировки российского газа в Европу. В этом у меня нет малейшего сомнения», - поделился глава компании.

Ранее Варниг заявил, что Соединённые Штаты нарушили договоренности по реализации проекта.

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