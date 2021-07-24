Украинский министр Ткаченко объяснил введение санкций против «Wildberries»

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24 июля 2021, 16:28

генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прокомментировал введение санкций против российской компании «Wildberries». Ограничения сроком на три года вступили в действие в пятницу, 23 июля.

«Ретейл из России в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат - не будет работать на Украине»,- написал он в своем Телеграм-канале.

Ткаченко назвал меры против компании шагом к «очищению» украинского информационного пространства. Крмое того, он не исключает введения санкций против российских видеоплатформ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против ряда физических лиц и юридических лиц. Данные меры в том числе коснулись компании «Вайлдберриз» (Wildberries), ее генерального директора Татьяны Бакальчук, совладельца компании Владислава Бакальчука и директора по IT Wildberries Андрея Ревяшко.

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