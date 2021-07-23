ЕСПЧ зарегистрировал жалобу РФ против Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июля 2021, 18:17 Источник: РИА Новости

суд, фото: сайт ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу России против Украины. Об этом говорится в коммюнике суда, распространённом в пятницу, 23 июля.

«Двадцать второго июля правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека … Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая в истории России межгосударственная жалоба. Москва обвиняет Киев в нарушении прав человека и основных свобод. Речь идет о событиях, последовавших «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему Запад не любит Россию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости