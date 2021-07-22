Россия впервые в истории подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ на Украину

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22 июля 2021, 11:50

флаг России, фото: pixabay.com

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины. Об этом сообщили в четверг, 22 июля, в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в документе затрагиваются события, последовавшие «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также в жалобе идет речь об ответственности Украины «за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе». Кроме того, Москва обвиняет Киев «в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории; в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов; в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка; в водной блокаде Крыма; в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и др.»

В МИД РФ пояснили, что обстановка на Украине не оставила России иного выбора.

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