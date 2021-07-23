Лавров: Запад не любит Россию, потому что страна «не оправдала ожиданий»

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23 июля 2021, 16:07 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «ни от кого не закрывается» - страну просто не любят на Западе. По его словам, к этому надо привыкнуть.

«Не любят за то, что те иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет Российской Федерации - в том понимании, в котором она сейчас существует - эти иллюзии были развеяны. И Россия объяснила всем, что у нас есть своя история, есть свое достоинство, и есть ресурсы, которыми мы свою историю и свое достоинство можем и будем подкреплять», - пояснил дипломат.

Глава МИД отметил, что Россия «не оправдала ожиданий» зарубежных стран и заняла независимую позицию. Министр добавил, что это «раздражает» Запад, поскольку он «хочет диктовать всем [свои условия], а не договариваться со всеми остальными». Лавров считает, что эта линия проявляется отчетливо в документах саммитов и совещаний НАТО и ЕС.

«Везде мы враги, мы угрозы, против нас надо единым фронтом (выступать)... Нам не привыкать, будем отстаивать свои интересы так, как мы их понимаем, но всегда оставляя дверь открытой для сотрудничества», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Россия впервые в истории подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ на Украину.

На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суд часто не реагирует на важные события.

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