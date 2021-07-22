Песков, говоря о жалобе России в ЕСПЧ, заявил, что суд часто не реагирует на важные события

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22 июля 2021, 14:48 Источник: RT

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подачу Генпрокуратурой России межгосударственной жалобы против Украины в ЕСПЧ. По его словам, это совершенно «закономерное обращение».

«Отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это все-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия вправе ожидать от ЕСПЧ соответствующей реакции на ситуацию, которая происходят на Украине. Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин уже не раз говорил о «весьма и весьма негативных процессах, которые сейчас там происходят». Он добавил, что это не просто формальное обращение, а попытка разобраться.

«Мы, действительно, не имеем реакции этой организации по многим вопросам … Этот орган часто выносит вердикты по разным вопросам, часто реагирует на те или иные события, но также часто и не реагирует на иные события, где такая реакция чрезвычайно важна», - резюмировал Песков.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв оценил подачу обращения в ЕСПЧ.

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