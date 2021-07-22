Косачёв об обращении РФ с жалобой против Украины в ЕСПЧ: «Будет предприниматься немало усилий, чтобы его не рассматривать»

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22 июля 2021, 12:52 Источник: RT

Константин Косачёв, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал подачу Генпрокуратурой России межгосударственной жалобы против Украины в ЕСПЧ. По его словам, это «историческое событие», и он «самым искренним образом приветствует» данное решение.

Косачёв отметил, что в иске собраны разные претензии в адрес Украины. Вице-спикер СФ пояснил, что каждая из них, вне зависимости от содержания, обоснована юридически, зафиксирована, и подлежит рассмотрению в ЕСПЧ.

«Я напомню, что суд довольно часто действует избирательно, он не глядя принимает к рассмотрению претензии в адрес России, как от частных лиц, так и от государств. В суде находятся три межгосударственные жалобы в адрес России, поданные Грузией и ещё три, поданные Украиной. Вот сейчас посмотрим, как европейский суд среагирует на российский иск. Подозреваю, что будет предприниматься немало усилий для того, чтобы найти возможность его к рассмотрению не принимать»,- высказал он RT.

При этом Косачёв напомнил, что ЕСПЧ не принял более десяти тысяч обращений от жителей Донбасса, которые подавались на украинские власти в период с 2014 года. Он считает, что в таком случае формат межгосударственной жалобы является «неизбежным шагом». По его мнению, в настоящий момент исчерпаны все другие возможности по защите прав граждан и физических лиц в ЕСПЧ по политическим обоснованиям.

«Понятно, что и в Совете Европы в целом, и в ЕСПЧ деятелей, которые будут готовы защищать Украину в её отношениях с Россией при любых обстоятельствах, к сожалению, более чем достаточно»,- заключил вице-спикер.

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