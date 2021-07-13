Меркель заявила, что соблюдение санитарных мер и вакцинация позволят избежать четвертой волны COVID-19

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13 июля 2021, 15:50 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: Clemens Bilan/Pool/globallookpress.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, как можно избежать четвертой волны новой коронавирусной инфекции в Германии. По ее словам, необходимо продолжать соблюдение санитарных мер и кампанию по вакцинации.

«…даже при высокой доле вакцинированных нужно продолжать соблюдать правила (ношение масок, соблюдение гигиены, соблюдение дистанции, регулярное проветривание помещений), тестирование должно продолжаться, мы продолжим тестирование осенью в школах», - пояснила она.

Меркель отметила, что «пандемия еще не позади», несмотря на вакцинацию и частичное возвращение к обычной жизни. При этом канцлер ФРГ считает, что «благодаря прививке можно жить с более высокой заболеваемостью», но без перегруженной системы здравоохранения. Она добавила, что именно предотвращение коллапса в этой сфере остается главным «мерилом» в немецкой политике по коронавирусу.

Парламентарий уточнила, что необходимая доля привитых в Германии еще не достигнута, но уверена, что этого показателя будет легче достигнуть среди пожилых людей.

«… среди людей старше 18 лет уже больше двух третей сделали минимум первую прививку, в этом проявляется готовность к вакцинации. Мы продолжим призывать граждан к вакцинации, мы уже не столь далеки от цели, но привить 85% людей 12-59 лет и 90% старше 60 лет - это уже сложно … среди лиц старше 60 лет уже доля привитых 84%», - объяснила она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о введении обязательной вакцинации против COVID-19 для медиков, а также о введении санитарного пропуска в ресторанах, барах, ТЦ, самолетах и т.д.

В Кремле не исключили ужесточения мер в рамках вакцинации, как во Франции.

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