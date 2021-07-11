Украинский депутат Илья Кива считает свою родину Украину колыбелью фашизма в Европе

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11 июля 2021, 07:17

Илья Кива, фото: Тwitter.com/kivailya

Украинский депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива считает свою родину Украину колыбелью фашизма в Европе. Кива также считает, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает националистические настроения.

Депутат Рады в своем Telegram-канале прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, назвавшего Владимира Зеленского «первым президентом национал-патриотом».

Кива не удивится, «если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских». «Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!» - заключил уроженец Полтавы, внук Героя Советского Союза Филиппа Кивы Илья Кива.

Кива считает, что Зеленский «запутался в своих преступлениях». Кива считает, что в будущем Россия, Украина и Белоруссия объединятся.

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