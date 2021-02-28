Депутат Рады Кива заявил, что Зеленский уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать нарушать закон

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28 февраля 2021, 11:13 Источник: ВЗГЛЯД

Илья Кива, фото: Тwitter.com/kivailya

Украинский президент Владимир Зеленский уже замечен в совершении нескольких преступлений и намерен продолжать нарушать закон и нивелировать Конституцию Украины. Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива считает, что Зеленский «запутался в своих преступлениях».

Кива уверен в том, что Зеленский будет и дальше «преступать закон». Украинский депутат от оппозиционной партии отметил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться.

По его мнению, украинские власти купили некачественную вакцину, которой никто не хочет вакцинироваться, и таким образов Киев заработал на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность.

Кива также заявил, что власти Украины занимаются созданием шоу, а не решением проблем населения.

«Для того, чтобы их преступления были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, им надо затыкать рты оппозиции и телеканалам, что они делают уже без оглядки на закон», – подчеркнул депутат Рады.

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