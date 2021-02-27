Киевский политолог Андрей Золотарев предсказывает судьбу Зеленского: «Его разорвут»

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27 февраля 2021, 16:16 Источник: Свободная пресса

В. Зеленский, фото: APUkraine/ twitter.com

Украинский политолог Андрей Золотарев прогнозирует грустную судьбу Владимиру Зеленскому. По мнению эксперта, действующий президент Украины вряд ли сможет избежать уголовного преследования, и оно возможно в скором времени.

Золотарев сравнил украинского президента и его ближайшее окружение с подростками, которые хаотично «клацают кнопочками» в кабине летящего самолета. По оценке политолога, у команды Зеленского полностью отсутствует горизонт минимального планирования, «еще немного и нажмут последнюю кнопочку — "самолет рухнет"».

Эксперт считает, что основу политической и экономической политики главы Украины составляет «плоское управление, в котором нет глубины и понимания процессов, а лишь создание иллюзий — бесконечный пиар, торжества, форумы, видеоролики и презентации, - сообщает «Свободная пресса».

«А с экономикой — черный ящик. Команда Зеленского реально не понимает что, только в этом году 46 млрд. гривен нужно перечислить на обслуживание долгов. Тарифный коммунальный терроризм для населения. 50 процентов экономики в тени» - перечислил «достижения» Зеленского Золотарев.

«Его, конечно, разорвут. Он, вероятно, окажется первым украинским президентом, которому не удастся пропетлять», — предрёк аналитик.