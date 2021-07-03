Депутат Рады Кива заявил об объединении в будущем России, Украины и Белоруссии

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3 июля 2021, 08:27 Источник: РИА Новости

Илья Кива, фото: Тwitter.com/kivailya

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива считает, что в будущем Россия, Украина и Белоруссия объединятся. Украинский депутат опубликовал в Telegram обращение к белорусским гражданам по случаю Дня независимости Белоруссии.

Беларусь отмечает День независимости 3 июля. Илья Кива назвал белорусский народ "родным и братским". Депутат Рады отметил, что белорусы смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина потеряла. Он также отметил, что жители соседней с Украиной страны всегда будут для украинцев "примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое".

Кива написал в Telegram и выразил мнение, что настанет "время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу". "Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения", — уверен украинский политик.

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