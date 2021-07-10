Daily Telegraph: российская субмарина следила за авианосной ударной группой Великобритании в Средиземноморье
10 июля 2021, 13:25
Одна из российских подводных лодок следила за авианосной ударной группой Великобритании в Средиземном море. Об этом говорится в материале зарубежных СМИ.
Издание Daily Telegraph пишет, что спустя несколько дней после инцидента с эсминцем Defender у побережья Крымского полуострова была зафиксирована слежка за британской авианосной группой, возглавляемой судном HMS Queen Elizabeth, со стороны субмарины РФ. Журналисты предположили, что за соединением наблюдала подлодка проекта «Варшавянка».
В процитированной публикации отмечается, что на поиски корабля, когда группа проходила через Восточное Средиземноморье, были подняты вертолеты Merlin Mk2.
Ранее в субботу портал Avia.pro указал на то, что вооружения одной российской атомной субмарины хватит для уничтожения половины сил НАТО в Европе.
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