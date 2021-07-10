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Daily Telegraph: российская субмарина следила за авианосной ударной группой Великобритании в Средиземноморье

, 13:25

Daily Telegraph: российская субмарина следила за авианосной ударной группой Великобритании в Средиземноморье
Британский авианосец HMS Queen Elizabeth, US Navy / globallookpress.com

Одна из российских подводных лодок следила за авианосной ударной группой Великобритании в Средиземном море. Об этом говорится в материале зарубежных СМИ.

Издание Daily Telegraph пишет, что спустя несколько дней после инцидента с эсминцем Defender у побережья Крымского полуострова была зафиксирована слежка за британской авианосной группой, возглавляемой судном HMS Queen Elizabeth, со стороны субмарины РФ. Журналисты предположили, что за соединением наблюдала подлодка проекта «Варшавянка».

В процитированной публикации отмечается, что на поиски корабля, когда группа проходила через Восточное Средиземноморье, были подняты вертолеты Merlin Mk2.

Ранее в субботу портал Avia.pro указал на то, что вооружения одной российской атомной субмарины хватит для уничтожения половины сил НАТО в Европе.

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