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8 июля 2021, 14:19 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Великобританию постиг «публичный позор» после обнародования Российской Федерацией видео инцидента с эсминцем Defender. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

В среду, 23 июня, границу Крымского полуострова нарушило британское судно Defender, что вынудило российских военных открыть предупредительный огонь по курсу его движения. С данной целью были задействованы пограничный сторожевой корабль и самолет Су-24М.

Портал Baijiahao пишет, что эсминец не смог продемонстрировать величие флота Великобритании. На этом фоне Лондон предпринял попытку создать иллюзию того, что операция прошла по разработанному им сценарию.

Британская сторона выступила с опровержением факта стрельбы. В публикации китайского сайта, пересказанной изданием «ПолитРоссия», указывается на то, что Лондон не смог «сохранить лицо» с помощью лжи. Ее разоблачила Москва, обнародовав видео инцидента с Defender. После этого Великобританию постиг «публичный позор», отмечает Baijiahao.

Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Константин Сивков заявил, что РФ способна разгромить группировку Североатлантического альянса в случае локального конфликта.

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