Доктор военных наук Сивков: Россия способна разгромить группировку НАТО в случае локального конфликта

Российская Федерация способна разгромить группировку Североатлантического альянса в случае локального конфликта. На это в разговоре с представителями интернет-СМИ указал доктор военных наук Константин Сивков.
Как отметил эксперт, любое крупномасштабное столкновение НАТО с Россией привело бы к использованию ядерного оружия, поэтому западный блок будет провоцировать лишь локальные конфликты. Если разгорится подобное противостояние, Москва «может вполне разгромить» группировку западного блока, констатировал Сивков.
Как сообщалось ранее сегодня, украинский генерал Игорь Романенко заявил, что РФ может «напасть» на бывшую советскую республику в конце лета или в начале осени.
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