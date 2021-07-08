Генерал ВСУ Романенко: Россия может «напасть» на Украину в конце лета или в начале осени

Аргументы Недели → В мире 13+

8 июля 2021, 09:50

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация может «напасть» на Украину в конце лета или в начале осени. Соответствующий прогноз озвучил Игорь Романенко, генерал Вооруженных сил Украины.

Романенко обратил внимание на то, что Москва продолжает выдачу паспортов на территории непризнанных ДНР и ЛНР. По мнению генерала, Россией «готовится вариант», позволяющий ей при необходимости защитить своих граждан, проживающих в республиках, с помощью военной силы.

РФ может «напасть» на Украину в конце лета или в начале осени, привело точку зрения Игоря Романенко интернет-издание «Новороссия».

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Российская сторона опровергает подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко предрек неизбежное поражение Украины в случае наступления ее армии в Донбассе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости