Политолог Ищенко предрек неизбежное поражение Киева в случае наступления армии Украины на ДНР и ЛНР
8 июля 2021, 09:01
Политолог Ростислав Ищенко предсказал неизбежное поражение Киева в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз эксперт озвучил в разговоре с журналистами.
Согласно точке зрения Ищенко, возможности, которыми наделена Украина, не позволяют ей одержать военную победу над республиками Донбасса. По мнению аналитика, если Киев организует наступательную операцию, то неизбежно проиграет. Вопрос лишь в том, к каким последствиям для украинской стороны это приведет.
Киев «может проиграть чуть быстрее или чуть медленнее, с большим треском или с меньшим треском», отметил Ростислав Ищенко.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, Надежда Савченко, бывший депутат Верховной Рады, заявила, что «Украина может быть завоевана Россией еще больше».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.