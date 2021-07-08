Политолог Ищенко предрек неизбежное поражение Киева в случае наступления армии Украины на ДНР и ЛНР

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8 июля 2021, 09:01

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Политолог Ростислав Ищенко предсказал неизбежное поражение Киева в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз эксперт озвучил в разговоре с журналистами.

Согласно точке зрения Ищенко, возможности, которыми наделена Украина, не позволяют ей одержать военную победу над республиками Донбасса. По мнению аналитика, если Киев организует наступательную операцию, то неизбежно проиграет. Вопрос лишь в том, к каким последствиям для украинской стороны это приведет.

Киев «может проиграть чуть быстрее или чуть медленнее, с большим треском или с меньшим треском», отметил Ростислав Ищенко.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Надежда Савченко, бывший депутат Верховной Рады, заявила, что «Украина может быть завоевана Россией еще больше».

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