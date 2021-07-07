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Надежда Савченко: «Украина может быть завоевана Россией еще больше»

, 16:07

Надежда Савченко: «Украина может быть завоевана Россией еще больше»
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко, Wiktor Dabkowski / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что «Украина может быть завоевана Россией еще больше». По данному вопросу экс-парламентарий высказалась в разговоре со СМИ.

Как информирует портал «ПолитНавигатор», Савченко указала на риск отторжения от Украины новых территорий. Экс-представитель Рады считает реальным сценарий, при котором от бывшей советский республики «останется какой-то осколок, который будет и дальше обслуживать интересы не союзников и даже не партнеров, а действительно господ, колонизаторов».

Официальный Киев обвиняет Россию в «агрессии» в Донбассе. Москва подобные утверждения опровергает.

Ранее в среду сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский озвучил прогноз, по которому в случае войны с РФ «Украина окажется в тяжелейшей ситуации».

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