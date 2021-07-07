Надежда Савченко: «Украина может быть завоевана Россией еще больше»
7 июля 2021, 16:07
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что «Украина может быть завоевана Россией еще больше». По данному вопросу экс-парламентарий высказалась в разговоре со СМИ.
Как информирует портал «ПолитНавигатор», Савченко указала на риск отторжения от Украины новых территорий. Экс-представитель Рады считает реальным сценарий, при котором от бывшей советский республики «останется какой-то осколок, который будет и дальше обслуживать интересы не союзников и даже не партнеров, а действительно господ, колонизаторов».
Официальный Киев обвиняет Россию в «агрессии» в Донбассе. Москва подобные утверждения опровергает.
Ранее в среду сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский озвучил прогноз, по которому в случае войны с РФ «Украина окажется в тяжелейшей ситуации».
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