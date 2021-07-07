Киевский политолог Погребинский: в случае войны с Россией «Украина окажется в тяжелейшей ситуации»

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7 июля 2021, 14:53

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае военного конфликта с Российской Федерацией «Украина окажется в тяжелейшей ситуации». С соответствующим прогнозом выступил киевский политолог Михаил Погребинский, ставший собеседником журналистов.

По словам эксперта, если разгорится вооруженное противостояние между Киевом и Москвой, «никто Украине не поможет». Погребинский указал на то, что РФ обладает ядерным арсеналом, поэтому ни одно государство в конфликт на стороне Киева не вмешается.

Процитированный «ПолитНавигатором» аналитик предсказал, что в случае войны «Украина окажется в тяжелейшей ситуации».

Как сообщалось ранее в среду, капитан II ранга в отставке Александр Данченко констатировал, что Россия сможет гарантированно потопить корвет, который для Киева построит Турция.

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