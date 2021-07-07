Капитан II ранга в отставке Александр Данченко: Россия сможет гарантированно потопить корвет, который для Украины построит Турция

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7 июля 2021, 10:24 Источник: «ПолитНавигатор»

Украинский корабль, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Российская Федерация сможет гарантированно потопить корвет, который для Украины построит Турция. На это в разговоре с журналистами указал отечественный эксперт, капитан II ранга в отставке Александр Данченко.

Некоторое время назад украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Турция построит для бывшей советской республики современный корвет. Ожидается, что работы завершатся к концу 2023 года.

Согласно оценке, данной Александром Данченко, новый корабль усилит киевские морские силы «после того, как у них остался один-единственный фрегат “Гетман Сагайдачный”». «Но нам это не страшно», - констатировал собеседник портала «ПолитНавигатор». По словам Данченко, Россия сможет гарантированно потопить корвет.

Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Александр Перенджиев допустил, что в Крым могут проникнуть боевые пловцы НАТО.

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