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Военный эксперт Перенджиев: в российский Крым могут проникнуть боевые пловцы НАТО

, 09:55 Источник: «Народные Новости»

Военный эксперт Перенджиев: в российский Крым могут проникнуть боевые пловцы НАТО
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

На территорию российского Крымского полуострова могут проникнуть боевые пловцы Североатлантического альянса. Такой вариант развития событий допустил Александр Перенджиев, отечественный военный эксперт.

В среду, 23 июня, британский эсминец Defender нарушил границы РФ в районе Крыма. Корабль покинул российские воды после открытия предупредительного огня по курсу движения судна.

По мнению Александра Перенджиева, ставшего собеседником интернет-издания «Народные Новости», от НАТО следует ждать новых провокационных шагов. Аналитик, в частности, полагает, что западный блок способен послать в Крым своих боевых пловцов.

«Внешние провокации могут служить отвлекающим маневром для осуществления внутренних диверсий в Крыму. На территорию полуострова могут проникнуть боевые пловцы, которые будут действовать не группами, а рассредоточено одиночными силами в разных местах», - отметил Перенджиев.

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