Киевский политолог Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в НАТО

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7 июля 2021, 08:53

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Киевский политолог Вадим Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

Как отметил Карасев, «принятие Украины в НАТО может спровоцировать революционные потрясения». По словам аналитика, «это изменит баланс» в Европе и Черноморско-каспийском регионе.

Процитированный «ПолитНавигатором» Вадим Карасев указал на то, что в случае присоединения Киева к блоку, в частности, сместится баланс сил внутри НАТО. Восточноевропейские члены альянса начнут доминировать над Германией и Францией в силу превосходства по совокупным демографическим показателям.

Как сообщалось ранее сегодня, американский военный эксперт Рик Розофф указал на то, что Литва, Польша и Украина отработают на учениях «Три меча – 2021» атаку на российский Калининград.

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