Военный аналитик из США Рик Розофф: Литва, Польша и Украина отработают на учениях атаку на российский Калининград

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7 июля 2021, 07:59 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, фото со страницы Минобороны Украины в Facebook

Литва, Польша и Украина отработают на учениях атаку на российский Калининград. На это указал Рик Розофф, военный аналитик из Соединенных Штатов.

В текущем месяце на Украине состоятся стратегические сухопутные учения «Три меча – 2021», в которых, помимо бывшей советской республики, примут участие страны Североатлантического альянса – Литва и Польша. К маневрам, которые пройдут на Яворовском полигоне на территории Львовской области, привлекут порядка двухсот боевых машин и свыше 1 200 военных.

Рик Розофф отметил, что «Три меча – 2021» будут носить антироссийскую направленность. Как заявил эксперт, участники учений отработают наступательные действия против территории, максимально удобной для атаки для сил Литвы, Польши и Украины. Такой территорией является Калининград, а также Белоруссия, констатировал Розофф.

Ранее в среду сайт Avia.pro написал, что российские беспилотники «Орион» могут уничтожить украинские дроны Bayraktar TB2 на земле в случае обострения ситуации вокруг Крыма.

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