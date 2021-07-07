Avia.pro: российские дроны «Орион» могут уничтожить украинские Bayraktar TB2 на земле в случае обострения ситуации вокруг Крыма

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7 июля 2021, 07:23 Источник: Аvia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2 на учениях Sea Breeze 2021, Yulii Zozulia / globallookpress.com

В случае обострения ситуации вокруг Крымского полуострова российские беспилотники «Орион» могут уничтожить украинские Bayraktar TB2 на земле. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что на территории Крыма появились ударные дроны «Орион». Предполагается, что Россия перебросила аппараты на полуостров в ответ на полеты украинских беспилотников Bayraktar TB2 у границ страны.

В процитированной публикации отмечается, что «Орионы» способны атаковать цели на значительно больших дистанциях, чем Bayraktar TB2. В случае эскалации ситуации вокруг Крыма дроны РФ могут уничтожить беспилотники Киева на земле одним-двумя высокоточными ударами, предсказали авторы сайта.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, украинский военный эксперт Тарас Чмут указал на то, что группировка НАТО, собранная на учениях Sea Breeze 2021, не способна «в полной мере победить Россию» в Черном море.

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