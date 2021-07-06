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Военный эксперт Чмут: собранная на Sea Breeze 2021 группировка НАТО не способна «в полной мере победить Россию» в Черном море

, 17:55

Военный эксперт Чмут: собранная на Sea Breeze 2021 группировка НАТО не способна «в полной мере победить Россию» в Черном море
Корабль Черноморского флота РФ, Kremlin Pool / globallookpress.com

Группировка Североатлантического альянса, собранная на учениях Sea Breeze 2021, не способна «в полной мере победить Россию» в Черном море. На это указал Тарас Чмут, украинский военный эксперт.

В проходящих в настоящее время маневрах НАТО Sea Breeze 2021 принимают участие порядка 30 кораблей, катеров и судов, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 5 тысяч военнослужащих. По словам процитированного «ПолитНавигатором» Чмута, эта группировка не способна «в полной мере победить Россию» в Черном море.

Аналитик констатировал, что после присоединения Крыма к РФ Москва сконцентрировала на территории полуострова «огромное количество» техники и вооружения, значительно обновила корабельный состав, морскую авиацию, береговые ракетные войска. Кроме того, в случае необходимости помощь Черноморскому флоту может оказать Каспийская флотилия, отметил Тарас Чмут.

Как сообщалось ранее во вторник, российский эксперт Александр Перенджиев допустил, что вслед за британским эсминцем Defender границу страны могут одновременно нарушить три боевых корабля НАТО.

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