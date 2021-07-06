Военный аналитик Перенджиев: вслед за эсминцем Defender границу России могут одновременно нарушить три боевых корабля НАТО

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6 июля 2021, 17:22 Источник: «Народные Новости»

Корабли НАТО, US Navy / globallookpress.com

Вслед за британским эсминцем Defender границу Российской Федерации могут одновременно нарушить три боевых корабля Североатлантического альянса. Реализацию такого сценария допустил отечественный военный аналитик Александр Перенджиев.

В среду, 23 июня, эсминец Defender вошел в российские воды в Черном море. Судно покинуло акваторию РФ после открытия предупредительного огня по курсу его движения.

Согласно точке зрения Александра Перенджиева, следует ожидать новых провокационных шагов со стороны НАТО. Эксперт отметил, что следом за Defender границу РФ могут одновременно нарушить три боевых корабля западного блока. Не исключено, что их будет сопровождать авиация.

Также Перенджиев заявил, что существует опасность проникновения диверсионно-террористических групп противника на территорию Крымского полуострова.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский политолог Андрей Золотарев констатировал, что Киев не в состоянии отвоевать Крым у России.

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