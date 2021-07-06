Украинский политолог Андрей Золотарев: Киев не в состоянии отвоевать Крым у России

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6 июля 2021, 14:26

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киев не в состоянии отвоевать Крымский полуостров у Российской Федерации. На это в разговоре с журналистами указал Андрей Золотарев, украинский политолог.

Процитированный «ПолитНавигатором» эксперт констатировал, что Россия является ядерной державой. Забрать у нее Крым силовым путем не представляется возможным, отметил Золотарев.

Он добавил, что украинской стороне не стоит рассчитывать на изменение позиции официальной Москвы по крымскому вопросу в будущем.

Как сообщалось ранее во вторник, киевский военный аналитик Тарас Чмут допустил, что РФ может ударить по Украине баллистическими и крылатыми ракетами в случае полномасштабного конфликта.

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