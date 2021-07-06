Киевский аналитик Чмут: Россия может ударить по Украине баллистическими и крылатыми ракетами в случае полномасштабного конфликта

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6 июля 2021, 13:50

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может ударить по Украине баллистическими и крылатыми ракетами в случае полномасштабного конфликта между двумя государствами. Такой вариант развития событий допустил киевский военный аналитик Тарас Чмут.

Специалист счел реальным сценарий, при котором РФ атакует баллистическими и крылатыми снарядами военные объекты, промышленные центры и города Украины, если разгорится полномасштабный конфликт. Процитированный «ПолитНавигатором» Чмут констатировал, что его страна в настоящий момент не располагает системами обороны, позволяющими отразить ракетное нападение Москвы.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Михаил Погребинский озвучил прогноз, по которому у Киева не будет шансов вернуть Донецк и Луганск в случае переизбрания Владимира Зеленского на второй президентский срок.

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