Политолог Погребинский: у Украины не будет шансов вернуть Донецк и Луганск в случае переизбрания Зеленского на второй срок

У Украины не будет шансов вернуть Донецк и Луганск, если президент Владимир Зеленский переизберется на второй срок. Соответствующий прогноз озвучил киевский политолог Михаил Погребинский.
Из слов эксперта, процитированного «ПолитНавигатором», следует, что Зеленский в случае своего переизбрания «отрежет» неподконтрольную Киеву часть Донбасса от Украины с целью прекращения вооруженного конфликта. При таком развитии событий у украинской стороны не будет шансов вернуть Донецк и Луганск, отметил Погребинский.
При этом он допустил, что Владимира Зеленского на посту главы государства может сменить человек, который будет согласен на выполнение минских договоренностей, предполагающих реинтеграцию территорий, занимаемых в настоящий момент непризнанными ДНР и ЛНР, с помощью предоставления им автономного статуса.
Как сообщалось ранее во вторник, военный аналитик Юрий Кнутов предсказал, что российская армия может уничтожить Вооруженные силы Украины, если Киев запустит ракеты «Нептун» в сторону Крыма.
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