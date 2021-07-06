Политолог Погребинский: у Украины не будет шансов вернуть Донецк и Луганск в случае переизбрания Зеленского на второй срок

Аргументы Недели → В мире 13+

6 июля 2021, 11:14

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

У Украины не будет шансов вернуть Донецк и Луганск, если президент Владимир Зеленский переизберется на второй срок. Соответствующий прогноз озвучил киевский политолог Михаил Погребинский.

Из слов эксперта, процитированного «ПолитНавигатором», следует, что Зеленский в случае своего переизбрания «отрежет» неподконтрольную Киеву часть Донбасса от Украины с целью прекращения вооруженного конфликта. При таком развитии событий у украинской стороны не будет шансов вернуть Донецк и Луганск, отметил Погребинский.

При этом он допустил, что Владимира Зеленского на посту главы государства может сменить человек, который будет согласен на выполнение минских договоренностей, предполагающих реинтеграцию территорий, занимаемых в настоящий момент непризнанными ДНР и ЛНР, с помощью предоставления им автономного статуса.

Как сообщалось ранее во вторник, военный аналитик Юрий Кнутов предсказал, что российская армия может уничтожить Вооруженные силы Украины, если Киев запустит ракеты «Нептун» в сторону Крыма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости