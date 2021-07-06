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Военный аналитик Кнутов: армия России может уничтожить ВСУ, если Украина запустит «Нептуны» в сторону Крыма

, 09:38 Источник: «ПолитРоссия»

Военный аналитик Кнутов: армия России может уничтожить ВСУ, если Украина запустит «Нептуны» в сторону Крыма
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации может уничтожить Вооруженные силы Украины, если Киев запустит свои ракеты «Нептун» в сторону Крымского полуострова. Соответствующий прогноз в разговоре с представителями интернет-СМИ озвучил Юрий Кнутов, отечественный военный аналитик.

В минувшее воскресенье украинский президент Владимир Зеленский объявил, что армии страны официально передан противокорабельный ракетный комплекс «Нептун». По словам Зеленского, данная система «позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей». Ранее на Украине заявляли о способности «Нептунов» разрушить Крымский мост.

Юрий Кнутов, давший комментарий изданию «ПолитРоссия», констатировал, что любая ракета, подлетающая к Крыму, столкнется со средствами ПВО, установленными на кораблях, и с береговыми комплексами. Также эксперт отметил, что в случае запуска «Нептунов» в сторону полуострова армия России нанесет ответный удар «Искандерами». Эта атака может привести к прекращению существования ВСУ, предсказал Кнутов.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Avia.pro написал, что российские военные оперативно нанесут удары по силам Украины в случае их атаки против судов РФ у крымского побережья.

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