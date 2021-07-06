Avia.pro: российские военные оперативно нанесут удары по силам Украины в случае их атаки против кораблей РФ у берегов Крыма

Российские военные оперативно нанесут удары по силам Украины в случае их атаки против кораблей РФ у берегов Крымского полуострова. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Некоторое время назад в СМИ появилась информация, согласно которой Украина намерена стрелять по катерам Росгвардии, если те будут угрожать проходу киевских судов через Керченский пролив.
Сайт Avia.pro пишет, что Москва воспримет как открытую агрессию любое нападение на свои корабли. В процитированной публикации отмечается, что в случае атаки российские военные оперативно нанесут по украинским силам ответные удары. «Судя по всему, они будут многократно более мощными», - указывает портал.
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