«Русская весна»: Украина намерена стрелять по катерам Росгвардии в случае угрозы для прохода киевских судов по Керченскому проливу

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4 июля 2021, 10:17 Источник: «Русская весна»

Украинские корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Украина намерена стрелять по катерам Росгвардии в случае угрозы для прохода киевских кораблей по Керченскому проливу. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал «Русская весна» информирует, ссылаясь на украинские источники, что силы соседней страны планируют открыть огонь на поражение по катерам Росгвардии, если те будут угрожать проходу киевских судов через Керченский пролив. В процитированной публикации отмечается, что Украина может использовать для обстрела речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза», вертолеты Ми-14 и поставленные Анкарой дроны Bayraktar TB2.

Как сообщалось ранее в воскресенье, турецкое издание Milliyet написало, что «в Москве началась паника» после принятия на вооружение Киевом первых Bayraktar TB2.

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