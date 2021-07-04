«Русская весна»: Украина намерена стрелять по катерам Росгвардии в случае угрозы для прохода киевских судов по Керченскому проливу

Украина намерена стрелять по катерам Росгвардии в случае угрозы для прохода киевских кораблей по Керченскому проливу. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.
Портал «Русская весна» информирует, ссылаясь на украинские источники, что силы соседней страны планируют открыть огонь на поражение по катерам Росгвардии, если те будут угрожать проходу киевских судов через Керченский пролив. В процитированной публикации отмечается, что Украина может использовать для обстрела речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза», вертолеты Ми-14 и поставленные Анкарой дроны Bayraktar TB2.
Как сообщалось ранее в воскресенье, турецкое издание Milliyet написало, что «в Москве началась паника» после принятия на вооружение Киевом первых Bayraktar TB2.
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