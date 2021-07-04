Milliyet: «в Москве началась паника» после принятия на вооружение Украиной первых турецких дронов Bayraktar TB2

Аргументы Недели → В мире 13+

4 июля 2021, 09:32

Беспилотник Bayraktar TB2 на учениях Sea Breeze 2021, Nina Liashonok / globallookpress.com

«В Москве началась паника» после принятия на вооружение Украиной первых беспилотников Bayraktar TB2. Соответствующее утверждение высказано в материале, размещенном на страницах турецких СМИ.

Издание Milliyet пишет, что дроны, поставленные Киеву Анкарой, были протестированы во время учений в Черном море. Предполагается, что аппараты могли действовать вблизи границ воздушного пространства России.

В процитированной публикации также говорится, что «в Москве началась паника» после того, как Украина приняла на вооружение первые турецкие Bayraktar TB2. Кроме того, отмечается, что Североатлантический альянс и Киев «продолжают свою военную деятельность», несмотря на предупреждения со стороны РФ. В настоящий момент силы НАТО и Украины проводят маневры Sea Breeze 2021.

Ранее в воскресенье портал Avia.pro сообщил, что после инцидентов с зарубежными кораблями Defender и Evertsen российские ВКС сымитировали массированный налет в Черном море.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости