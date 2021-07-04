Avia.pro: после инцидентов с кораблями Defender и Evertsen ВКС России сымитировали массированный налет в Черном море

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4 июля 2021, 09:06 Источник: Аvia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

После инцидентов с кораблями Defender и Evertsen российские ВКС сымитировали массированный налет в Черном море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

В среду, 23 июня, границу в районе Крыма нарушил британский эсминец Defender, что вынудило военных РФ открыть предупредительный огонь. На следующий день, согласно имеющейся информации, им пришлось поднять в воздух боевые самолеты, чтобы не допустить входа в российские территориальные воды нидерландского фрегата Evertsen, двигавшегося к Керченскому проливу.

Портал Avia.pro пишет, что после данных происшествий ВКС РФ провели учения, в ходе которых сымитировали массированный налет в Черном море. В качестве условных целей для истребителей и бомбардировщиков выступили большие десантные корабли «Орск» и «Саратов».

Ранее сегодня тот же самый сайт проинформировал, что израильская компания Rafael показала на видео с компьютерной графикой уничтожение своими ракетами судна, входящего в состав Черноморского флота России.

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