Израильская Rafael показала на видео с компьютерной графикой уничтожение своими ракетами корабля Черноморского флота России

Израильская компания Rafael, занимающаяся производством вооружений, показала на видео с компьютерной графикой уничтожение своими ракетами корабля, который входит в состав Черноморского флота Российской Федерации. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.
Как пишет сайт Avia.pro, некоторое время назад Rafael разместила на YouTube ролик, демонстрирующий боевые возможности ее крылатых ракет Sea Breaker. В процитированной публикации отмечается, что на выложенных кадрах снаряды уничтожают ракетный катер Р-71 «Шуя», состоящий на вооружении Черноморского флота РФ. Портал указывает на то, что авторы видео убрали бортовой номер судна.
Накануне тот же самый ресурс сообщил, что два итальянских боевых корабля вошли в Черное море и направились в сторону Крымского полуострова.
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