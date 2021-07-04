Израильская Rafael показала на видео с компьютерной графикой уничтожение своими ракетами корабля Черноморского флота России

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4 июля 2021, 08:36 Источник: Аvia.pro

Корабль, Petty Officer 3rd Class Dan Seri / globallookpress.com

Израильская компания Rafael, занимающаяся производством вооружений, показала на видео с компьютерной графикой уничтожение своими ракетами корабля, который входит в состав Черноморского флота Российской Федерации. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.

Как пишет сайт Avia.pro, некоторое время назад Rafael разместила на YouTube ролик, демонстрирующий боевые возможности ее крылатых ракет Sea Breaker. В процитированной публикации отмечается, что на выложенных кадрах снаряды уничтожают ракетный катер Р-71 «Шуя», состоящий на вооружении Черноморского флота РФ. Портал указывает на то, что авторы видео убрали бортовой номер судна.

Накануне тот же самый ресурс сообщил, что два итальянских боевых корабля вошли в Черное море и направились в сторону Крымского полуострова.

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