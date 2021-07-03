Ресурс Avia.pro: два итальянских боевых корабля вошли в Черное море и направились в сторону Крыма

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3 июля 2021, 20:52 Источник: Аvia.pro

Итальянский корабль, Rob Powell / globallookpress.com

Два итальянских боевых корабля вошли в Черное море и направились в сторону российского Крымского полуострова. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.

Ресурс Avia.pro информирует, что на фоне учений Североатлантического альянса Sea Breeze 2021 в акватории Черного моря появились два военных судна, входящих в состав флота Италии. Из процитированной публикации следует, что данные боевые единицы должны принять участие в маневрах НАТО.

Портал отмечает, что итальянские корабли двигаются в сторону Крыма. Россия направила на их сопровождение свои силы. Авторы сайта допустили, что иностранные суда могут пойти на провокационные действия.

Ранее в субботу сообщалось, что Святослав Пискун, экс-генпрокурор Украины, озвучил мнение, по которому РФ готова начать Третью мировую войну ради защиты Крыма.

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