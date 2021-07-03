Бывший генпрокурор Украины Пискун: Россия готова начать Третью мировую войну ради защиты Крыма

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июля 2021, 19:05

Военные учения в Крыму, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация готова начать Третью мировую войну ради защиты Крымского полуострова. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Святослав Пискун, бывший генеральный прокурор Украины.

Как констатировал Пискун, Россия «не допускает, чтобы на территорию Крыма без ее разрешения заходили другие корабли». По словам собеседника журналистов, действия Москвы в Черном море демонстрируют, что она готова ради полуострова начать Третью мировую.

«Они готовы, надо это понимать, защищать Крым всеми возможными способами, их ничто не остановит», - отметил Святослав Пискун.

Как сообщалось ранее сегодня, капитан 1-го ранга Михаил Ненашев, комментируя произошедший на прошлой неделе инцидент с британским эсминцем Defender, предположил, что Лондон, отправив корабль в территориальные воды РФ, хотел «спровоцировать большую трагедию».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости