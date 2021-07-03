Капитан 1-го ранга Ненашев об инциденте с британским эсминцем Defender: «Англичане нарывались на ситуацию с потоплением»

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3 июля 2021, 18:44

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Бывший депутат Госдумы, капитан 1-го ранга Михаил Ненашев прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который на прошлой неделе нарушил границы России в районе Крымского полуострова.

«Англичане нарывались на ситуацию с потоплением», - отметил Ненашев.

По его словам, в Черном море мог произойти боевой эпизод, подобный тому, что случился в ходе Фолклендской войны 1982 года. Тогда аргентинский истребитель поразил ракетой английский корабль «Шеффилд», который в итоге затонул.

Капитан 1-го ранга предположил, что Лондон, отправив Defender в территориальные воды РФ, хотел «спровоцировать большую трагедию».

Согласно точке зрения процитированного «ПолитНавигатором» Михаила Ненашева, «англичане пытаются встроиться в провокационную политику против нашей страны, потому что по-другому им нечем показать».

Как сообщалось ранее в субботу, китайский сайт Tencent написал, что Соединенные Штаты боятся нападать на Россию из-за наличия у нее стратегических бомбардировщиков Ту-160, субмарин класса «Борей» и ядерного оружия.

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