Портал Tencent: США боятся нападать на Россию из-за наличия у нее бомбардировщиков Ту-160, подлодок «Борей» и ядерного оружия

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3 июля 2021, 15:14 Источник: «ПолитЭксперт»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты боятся нападать на Российскую Федерацию из-за наличия у нее стратегических бомбардировщиков Ту-160, подводных лодок «Борей» и ядерного оружия. На это указывается в материале, появившемся некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Сайт Tencent пишет, что в настоящий момент Москва для Вашингтона является основным противником, однако нападать на РФ американцы боятся. Причина этого заключается в том, что страна обладает разрушительным вооружением.

В числе него портал назвал стратегический бомбардировщик Ту-160, который может нести на своем борту до 50 тонн боеприпасов и преодолевать свыше 10 тысяч километров. Технические характеристики самолета позволят ему без труда прорвать систему ПВО Штатов, если возникнет подобная необходимость.

Субмарины класса «Борей», о которых также рассказали авторы Tencent, способны оставаться в море в течение нескольких месяцев в ожидании приказа о нанесении удара. Одного такого корабля хватит для уничтожения половины американских стратегических объектов.

Кроме того, в публикации китайского ресурса, процитированной изданием «ПолитЭксперт», констатируется, что Москва имеет в своем распоряжении порядка 1 500 ядерных боеголовок. В Tencent считают реальным сценарий, при котором РФ может задействовать весь этот арсенал в случае обострения международной обстановки. Отмечается, что «тогда американцам останется только расхлебывать последствия своих необдуманных поступков».

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Виктор Баранец заявил, что российские силы «одурачили» США, которые во время прохода британского эсминца Defender по Черному морю пытались раскрыть системы обороны Крыма.

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