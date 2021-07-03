Баранец о попытке США раскрыть системы обороны Крыма во время прохода Defender: «Мы их очень серьезно одурачили»

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3 июля 2021, 14:31

Российские военные, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российские силы «одурачили» Соединенные Штаты, которые во время прохода британского эсминца Defender по Черному морю пытались раскрыть системы обороны Крымского полуострова. Об этом заявил отечественный военный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец.

На прошлой неделе корабль Defender нарушил границы РФ в районе Крыма. Судно покинуло территориальные воды страны после открытия предупредительного огня по курсу его движения.

Президент Владимир Путин, комментируя данное происшествие в ходе прямой линии, рассказал, что над британским эсминцем находился американский самолет-шпион. Он преследовал цель раскрыть крымские системы обороны.

Виктор Баранец констатировал, что США не удалось реализовать свой замысел.

«Мы их очень серьезно одурачили»,- отметил специалист в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

Из слов Баранца следует, что российские силы использовали югославский опыт. Аналитик поведал, что во время ударов НАТО по этой стране ее военные применили для дезинформирования разведывательной авиации противника «мощные микроволновки в кустах», которые «излучали определенную энергию».

«Как мы надули этих американцев! Такого позора они еще долго не будут испытывать»,- добавил эксперт.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский портал Sohu высказал мнение, согласно которому за маневром эсминца Defender, вошедшим в акваторию Крыма, стояли Соединенные Штаты.

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