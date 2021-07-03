Sohu: вход британского Defender в воды Крыма «вызвал ярость российских военных, которые обратили эсминец в бегство»

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3 июля 2021, 13:44 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Вход британского корабля Defender в территориальные воды Крымского полуострова «вызвал ярость российских военных, которые обратили эсминец в бегство». Так произошедший на прошлой неделе инцидент описан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

В среду, 23 июня, судно Defender нарушило границы РФ в Черном море. Как отмечает портал Sohu, данный маневр «вызвал ярость российских военных, которые обратили эсминец в бегство». Этого удалось добиться благодаря открытию предупредительного огня по курсу движения Defender.

Авторы сайта высказали мнение, согласно которому на нарушение границ британскую сторону подвигли Соединенные Штаты. Они же стоят за проходящими сейчас в Черноморском регионе учениями Sea Breeze 2021, говорится в публикации китайского ресурса, пересказанной изданием «ПолитРоссия». В Sohu полагают, что данные маневры, к которым привлечены десятки кораблей, направлены против Москвы.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Дмитрий Болтенков спрогнозировал, что НАТО в будущем может развернуть свои сухопутные и морские базы на Украине.

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