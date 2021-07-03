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Военный аналитик Болтенков: НАТО в будущем может развернуть на Украине сухопутные и морские базы

, 11:36 Источник: «Известия»

Военный аналитик Болтенков: НАТО в будущем может развернуть на Украине сухопутные и морские базы
Военные НАТО, U.S. Department of Defense / globallookpress.com

Перспектива появления на Украине баз Североатлантического альянса выглядит все более реальной. Соответствующую точку зрения на страницах российских СМИ высказал военный аналитик Дмитрий Болтенков.

Специалист спрогнозировал, что в будущем НАТО может развернуть на Украине сухопутные и морские базы. Болтенков указал на то, что американские инженерные силы уже несколько лет оборудуют причалы и береговые здания на территории порта Очаков в Николаевской области. Предполагается, что данные объекты будут использованы для подготовки частей морской пехоты Соединенных Штатов.

Эксперт добавил, что киевские власти также могут, в частности, передать под нужды западного блока бывший советский аэродром Кульбакино, расположенный возле Николаева.

Как сообщалось ранее сегодня, экс-глава украинского МИД Павел Климкин назвал раздачу паспортов России в самопровозглашенных ДНР и ЛНР «ползучей аннексией» Донбасса Москвой.

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