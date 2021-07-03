Климкин назвал раздачу паспортов России в ДНР и ЛНР «ползучей аннексией» Донбасса Москвой
3 июля 2021, 11:09
Раздача паспортов Российской Федерации в непризнанных ДНР и ЛНР является «ползучей аннексией» Донбасса Москвой. Соответствующую точку зрения озвучил Павел Климкин, бывший глава МИД Украины.
«Мы начали терять Донбасс, потому что эта паспортизация – фактически ползучая аннексия», - заявил Климкин.
По мнению процитированного «ПолитНавигатором» экс-министра, массовое получение жителями ДНР и ЛНР российского гражданства делает невозможными «любые нормальные выборы в Донбассе». Павел Климкин добавил, что сегодняшняя ситуация вокруг региона может привести к «разрушению украинской государственности».
Как сообщалось ранее в субботу, военный эксперт Александр Жилин спрогнозировал, что киевские военные «будут уничтожать абсолютно все» в случае наступления на ДНР и ЛНР.
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