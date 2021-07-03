Военный эксперт Жилин: ВСУ «будут уничтожать абсолютно все» в случае наступления на республики Донбасса

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3 июля 2021, 08:41 Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае наступления на самопровозглашенные республики Донбасса Вооруженные силы Украины «будут уничтожать абсолютно все». Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил Александр Жилин, российский военный эксперт.

По словам специалиста, если Киев решится напасть на ДНР и ЛНР, скорее всего, сначала будет осуществлена «чудовищная артподготовка». Также Жилин предрек применение авиации на первом этапе наступления.

Аналитик полагает, что затем «на зачистку территории» отправится личный состав ВСУ. Как отметил Александр Жилин, киевские военные «будут уничтожать абсолютно все», не разбирая, «где больницы, где школы, где дети, а где беременные».

Ранее на текущей неделе политолог Владимир Корнилов опубликовал аудиозапись, на которой будущий президент Украины Владимир Зеленский весной 2014 года хвалит ополченцев Донбасса за захват танка ВСУ.

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